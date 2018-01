L’idée choc de Julien Dray qui devrait séduire tous les Français

Interrogé dans l’émission BFM Politique ce dimanche 14 janvier au sujet des GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), Julien Dray a proposé une mesure pour le moins étonnante. En effet, le conseiller régional d’Ile-de-France a émis l’idée de taxer puis de redistribuer l’argent gagné par ces géants du Web aux personnes qui les utilisent et qui font donc leur richesse, à savoir les utilisateurs.

Un principe que le socialiste, qui devrait annoncer prochainement sa candidature à la tête du Parti socialiste, voudrait étendre à la totalité des Français.

S’est exclamé Julien Dray en ajoutant qu’il souhaitait mettre fin à l’injustice selon laquelle ces entreprises font « des milliards de profit » sans « aucune taxation ».

On en fait ce qu’on veut, on peut même préparer sa retraite.

Or dans les faits, d’après des données de l’INSEE, 800.000 personnes ont accédé à la majorité en 2016, cette mesure coûterait quelque 40 milliards d’euros par an.

Enfin, Julien Dray de philosopher sur la révolution d’induirait une telle mesure :

On va me dire Les socialistes, c’est que des taxes. Mais non ! C’est un revenu parce que vous et moi, nous sommes des algorithmes et nous travaillons tous les jours. Les GAFA font de nos données personnelles, il est vrai, une richesse.