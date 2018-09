Panthéon : les tableaux représentant le parcours de Simone Veil ont été tagués

Au Panthéon, quatorze portraits de Simone Veil content dans les grandes lignes l’essentiel de sa vie. Cette rétrospective, lancée depuis le 1er juillet, devait s’achever le 17 septembre. Cependant, l’initiative du Centre des monuments nationaux n’est visiblement pas au goût de tous.

Ainsi, les panneaux accrochés aux grilles du Panthéon ont, dans la nuit du 1er au 2 septembre, subi des dégradations. Rayures en forme de croix qui strient de part en part, à chaque fois, le visage de Simone Veil.

À l’origine, l’édifice du 5e arrondissement parisien comptait rendre hommage aux engagements politiques de l’ancienne déportée. En effet, celle qui connut l’horreur d’Auschwitz-Birkenau en 44 deviendra, plus tard, ministre de la Santé et présidente du Parlement européen.

Alors, à sa mort, le 30 juin de l’année dernière, la survivante recevra un hommage national. Simone Veil sera, de fait, la 76e personnalité et 5e femme à reposer — aux côtés de son époux Antoine — au Panthéon.



Une réaction que soutiennent les Parisiens. Les visiteurs du Quartier latin dénoncent la détérioration de ces affiches.

Je viens voir le Panthéon et justement me recueillir (…) et je ne comprends pas que l’on puisse faire des choses comme ça de nos jours.