Opération israélienne à la frontière libanaise contre des tunnels du Hezbollah

Israël a annoncé avoir lancé mardi une opération pour détruire des tunnels souterrains du Hezbollah détectés de son côté de la frontière avec le Liban, au risque d’aviver les tensions avec ce mouvement soutenu par l’Iran.

L’opération baptisée “Bouclier du nord”, annoncée de manière inattendue au lendemain d’un entretien surprise entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo à Bruxelles, est le dernier épisode en date de la confrontation avec le Hezbollah, l’une des bêtes noires de l’Etat hébreu, de part et d’autre de la frontière libano-israélienne.

Malgré les travaux des engins de chantier israéliens, la situation est restée calme mardi dans un secteur pourtant volatil, ont constaté les journalistes de l’AFP.

Le Hezbollah n’a pas commenté l’opération israélienne. Mais son organe d’information militaire a publié des photos et une vidéo de plus de cinq minutes montrant des mouvements de soldats israéliens de l’autre côté de la frontière, au niveau de Kfar Kila. C’est d’une des maisons de ce village libanais que partait l’un des tunnels, selon Israël.

“Quiconque cherche à s’en prendre à la sécurité d’Israël le paiera cher”, a prévenu M. Netanyahu dans un communiqué.

Plus tard dans la soirée, le Premier ministre a dénoncé dans une intervention au journal télévisé israélien la main de l’Iran dans la construction des tunnels souterrains du Hezbollah.

Les tunnels à la frontière entre Israël et le Liban “font partie du réseau de terrorisme et d’agression régional et mondial dirigé par l’Iran”, a-t-il dit.

“Nous agissons avec détermination pour empêcher l’enracinement de l’Iran en Syrie (…) nous agissons aussi contre les agissements terroristes de l’Iran au Liban”, a-t-il ajouté.

Le chef du gouvernement israélien a par ailleurs indiqué qu’il s’entretiendrait du sujet “dans les jours qui viennent avec des responsables mondiaux, y compris avec le secrétaire général de l’ONU”.

Il a ajouté qu’il avait demandé à la représentation israélienne à l’ONU “d’exiger une réunion urgente du conseil de sécurité pour discuter de l’agression” du Hezbollah.

La Maison Blanche a dit mardi soutenir “avec force” l’entreprise israélienne, et appelé le Hezbollah à s’abstenir de “toute escalade”.

Selon un porte-parole de l’armée, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus, le tunnel partant de Kafr Kila faisait deux mètres de haut sur deux mètres de large, courait sur 200 mètres, dont 40 en Israël, à environ 25 mètres sous le sol.

Il n’a pas spécifié le nombre exact des souterrains, ni indiqué comment ni quand les tunnels avaient été découverts.

Les tunnels, alimentés en électricité, approvisionnés en oxygène et dotés de lignes de communication, devaient servir aux combattants d’élite du Hezbollah à surprendre Israël et à tenter d’enlever des soldats ou à prendre des civils en otages, selon M. Conricus.

“Bouclier du nord” se déroule seulement du côté israélien, a-t-il précisé.

L’armée a établi une zone militaire fermée dans le secteur concerné, proche de la ville israélienne de Metula, mais aucune consigne spécifique n’a été délivrée aux civils israéliens, a-t-il ajouté.

La Force de l’ONU au Liban (Finul) a annoncé avoir augmenté ses patrouilles à la frontière.

La dernière grande confrontation en date remonte à 2006 quand 33 jours de guerre avaient fait 1.200 morts côté libanais, et 160 côté israélien, sans neutraliser le Hezbollah, visé par une vaste offensive après l’enlèvement de deux soldats israéliens.

Elections “irresponsables”

Israël et le Liban demeurent techniquement en état de guerre mais la frontière est restée relativement calme ces dernières années.

L’animosité persistante s’est surtout manifestée en Syrie, où le Hezbollah, comme l’Iran, s’est allié au régime de Bachar al-Assad. Israël a frappé à de multiples reprises des convois d’armes destinés au Hezbollah ainsi que des intérêts iraniens.

Le 17 septembre, lors d’une de ces opérations israéliennes, des batteries syriennes ont abattu par erreur un avion russe, provoquant la mort des 15 soldats russes à bord et remettant en cause la liberté d’action revendiquée par Israël en Syrie.

Depuis, M. Netanyahu a davantage mis l’accent sur les agissements iraniens au Liban en soutien du Hezbollah.

En novembre, il avait justifié son refus de lancer au sud une opération d’ampleur contre le mouvement islamiste palestinien Hamas à Gaza, laissant entendre que d’autres mystérieux impératifs guidaient sa décision.

Le cessez-le-feu conclu avec le Hamas avait conduit à la démission du ministre de la Défense Avigdor Lieberman, et failli causer des législatives anticipées.

M. Netanyahu est en outre sur la sellette après la recommandation de la police dimanche de l’inculper dans une troisième affaire de corruption présumée.

Mais il a rejeté lors d’une intervention télévisée mardi soir tout calcul politicien dans le lancement de “Bouclier du nord” , assurant que l’opération avait été décidée “il y a plusieurs semaines”.