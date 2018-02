Syrie : Un temple millénaire réduit en gravats par les bombardements turcs

Une fois encore, la guerre n’épargne pas le patrimoine syrien que les civilisations de l’Antiquité ont laissé en héritage à la Syrie, mais aussi au reste du monde. En effet, les bombardements dans la région d’Afrine auxquels se livrent l’armée turque ont causé la destruction d’une partie des vestiges d’un temple néo-hittite qui date d’environ 3.000 ans.

L’aviation turque a bombardé et endommagé le temple hittite d’Ain Dara à #Afrin vieux de plus de 3000 ans et célèbre pour ses « empreintes de géants ».

C’est un crime de guerre, un crime contre notre civilisation digne de Daech. pic.twitter.com/gjuy8t0Zhp

— Bahar Kimyongur (@Kimyongur) January 27, 2018