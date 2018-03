Syrie : Sept ans de guerre, 350.000 morts dont 20.000 enfants

L’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) a estimé ce lundi 12 mars que plus de 350.000 personnes ont perdu la vie en Syrie depuis le début de la guerre en mars 2011.

La guerre en Syrie a fait plus de 350.000 morts en sept ans (OSDH) #AFP

Parmi ce chiffre alarmant près de 20.000 enfants sont morts.

A indiqué l’OSDH, qui a pu établir ce bilan grâce au vaste réseau d’informateurs à travers la Syrie dont il dispose.

Par ailleurs, dans un rapport publié ce lundi, l’Unicef a aussi souligné le lourd tribut payé par les enfants dans ce conflit. L’organisme constate une augmentation de 50 % du nombre d’enfants tués en 2017 par rapport à l’année précédente.

En 2017, la violence aveugle et extrême a tué le plus grand nombre jamais connu d’enfants. 50 % de plus qu’en 2016.