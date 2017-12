Noël c’est les guirlandes lumineuses, les sapins, la neige, les vitrines décorées. Et au Canada, dans la ville de Québec, il existe un petit quartier qui réunit le tout, dans une ambiance on ne peut plus féerique : celui du Petit Champlain.

Un endroit “magique”

D’ailleurs, tous les touristes qui y sont passés en gardent de tendres et merveilleux souvenirs. Sur des sites participatifs comme Yelp, ils décrivent ce lieu qui leur a tant plu.

C’est un endroit magique qui rappelle Whoville dans le film ‘Le Grinch’ pour celles et ceux qui s’en souviennent.

Écrit l’un d’eux.

Le quartier, les soirs d’hiver, s’allume de tant de lumières et plonge les promeneurs dans un environnement féérique… Ça donne à penser aux décors des films de Noël… C’est magique !

Commente un autre sur TripAdvisor.

On vous laisse donc découvrir cet endroit en images, à défaut de pouvoir vous y rendre !