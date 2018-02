Nicolàs Maduro annonce le lancement d’une seconde crypto-monnaie

Il y a une semaine, Nicolàs Maduro annonçait avec une grande fierté la sortie de la crypto-monnaie du Venezuela. Le Petro est basé sur les réserves de pétrole du pays, et permet notamment de contourner les sanctions imposées par les Etats-Unis. Ce serait une manière de sortir de la terrible crise économique que traverse le pays.

Après le Petro, le Petro Gold

D’après le président, le Petro aurait déjà rapporté 735 millions de dollars. Personne ne peut prouver ces chiffres, mais l’homme politique n’a pas l’intention de s’arrêter là. En effet, il vient tout juste d’annoncer qu’il allait sortir une seconde crypto-monnaie nationale d’ici une semaine :

Je lancerai la semaine prochaine le Petro Gold, garanti par de l’or. Il sera si puissant qu’il parviendra à renforcer le Petro.

En effet, cette seconde crypto-monnaie ne sera pas basée sur les réserves de pétrole, mais sur les réserves d’or. On ne sait pas s’il s’agit des réserves de la banque centrale ou des ressources minières non exploitées. Cette annonce est très confuse. Il va donc falloir patienter pour en savoir plus.

A suivre.