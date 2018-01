Etats-Unis : La Trump Tower en feu à New-York

La Trump Tower, tour de 58 étages hébergeant des appartements du président américain et les bureaux de l’organisation Trump à New York, a été touchée par un incendie ce lundi 8 janvier. Ce sont les chaînes de télévision américaines NBC News et CBS News qui ont révélées en premier cette information.

Par ailleurs, selon plusieurs médias américains, le feu s’est déclaré sur le toit de cet immeuble haut de 202 mètres. Le gratte-ciel est situé en plein cœur du quartier d’affaires de New York, dans le sud de Manhattan.

Sur les images diffusées notamment sur Twitter, on peut voir les pompiers new-yorkais à pied d’œuvre. D’après CBS News, les flammes ont été rapidement circonscrites. Toutefois, trois personnes ont été blessées dans cet incendie: deux civils et un pompier new-yorkais. Près d’une centaine de pompiers ont été mobilisés sur place. Le feu a finalement été maîtrisé vers 14h30, heure française.

Selon le chef des pompiers de la ville, l’incendie est parti d’une unité de refroidissement contenant des appareils de chauffage. L’incendie a été signalé après que des agents du service secret, chargé de la protection des hautes personnalités, ont remarqué de la fumée.

Donald Trump et son épouse Melania possèdent toujours une résidence dans cet immeuble. Mais le président américain ne se trouvait pas dans la Trump Tower au moment de l’incendie. En effet, actuellement, le couple présidentiel vit la majorité du temps à la Maison-Blanche à Washington.

Éric Trump, l’un des fils de l’homme d’affaires et vice-président de la société familiale, a expliqué sur Twitter que le feu, dû à un incident électrique, s’était déclenché dans « une tour de refroidissement sur le toit de la Trump Tower ».

There was a small electrical fire in a cooling tower on the roof of Trump Tower. The New York Fire Department was here within minutes and did an incredible job. The men and women of the #FDNY are true heroes and deserve our most sincere thanks and praise! https://t.co/xuTmq1GBbj

— Eric Trump (@EricTrump) January 8, 2018