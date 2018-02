Lancés pour un tour du monde en bateau, un couple coule au bout de deux jours

Nikki Walsh et Tanner Broadwell n’ont pas eu de chance. Mais, ils n’avaient peut-être pas mis toutes les conditions de leur côté non plus. Ce couple d’Américains originaires du Colorado voulaient réaliser un tour du monde en bateau. Mais, à peine deux jours après le départ des côtes de Floride, leur bateau a coulé.

Ils avaient tout vendu

Cela avait tout pour être une belle histoire. Un couple d’amoureux, lancés à travers les océans du globe sur un bateau. Nom de code ? Lagniappe (« bonus » en créole), un voilier Colombia de 28 pieds (8,5 mètres) de 1969. Pour accomplir ce rêve, le couple vend toutes ses possessions et parvient à réunir 5.000 dollars. Faute d’expérience et de compétence en navigation, c’est le père de Tanner qui amène le bateau jusqu’au port de Tarpon Springs, en mai 2017. Un premier signe sans doute qu’ils avaient fait les choses à l’envers.

Le couple prend toutefois son temps avant de lancer le bateau en mer. Ils vivent à bord, pendant plusieurs mois dans la marina. L’idée ? Remettre le bateau en état mais aussi apprendre des rudiments de navigation. Finalement, la date de départ est fixée. Ce sera le 6 février dernier avec l’objectif de rejoindre les Caraïbes.

Problème dans le chenal

Mais, l’aventure va tourner court, très vite. Après le deuxième jour de navigation dans le Golfe du Mexique, ils décident de faire une pause, de jeter l’ancre dans John’s Pass, près de Madeira Beach. Selon leurs cartes maritimes, il n’y a rien à craindre dans la zone. Mais, le brouillard est épais et il fait nuit. Des conditions complexes pour des “marins d’eaux douces”. Ils heurtent alors quelque chose dans le canal.

Nikki voit tout à coup l’eau s’engouffrer sur le pont et la caine. La quille du bateau a été arrachée. Lorsque les secours arrivent finalement sur place 40 minutes plus tard, le bateau est déjà en train de couler vers le fond. Le couple a pu sauver son chien et à réunir quelques affaires. “Nous avons tout perdu en quelques minutes” résume Tanner interrogé par nos confrères du Tampa Bay Times.

Mais, les problèmes ne s’arrêtent pas là pour le couple. Les garde-côtes demandent désormais que le bateau soit sorti du lieu. Une opération chiffrée à hauteur de 8. 000 €. Bonne nouvelle, le soutien des internautes devrait permettre de les sauver. Une cagnotte sur la plateforme GoFundMe a déjà permis de recueillir plus de 16.000 dollars. Investir la différence dans des classes de navigation serait peut-être une bonne idée…