Un homme obèse meurt pendant qu’il participait à une émission de télé-réalité

Robert Buchel, un habitant du New Jersey de 41 ans se battait depuis de longues années contre son obésité morbide. Pesant près de 380 kgs, il est mort d’une crise cardiaque alors qu’il participait à une émission de télé-réalité documentant sa lutte. Ses derniers mots, ont été pour sa compagne. ” Je ne pense pas que je vais survivre à cette nuit. Je t’aime et je t’aimerais toujours”.

155 kilos de perdus

C’était un programme qui devait documenter sa victoire contre l’obésité. Robert Buchel participait au programme de télé américain “Ma vie avec 600 livres”. Mais, le tournage lui aura été fatal. L’homme qui avait été diagnostiqué comme souffrant d’obésité morbide semblait pourtant être en bonne voie lorsqu’il est décédé le 15 novembre 2017. Pendant les cinq mois précédents, il avait ainsi réussi à perdre 155 kilos, le laissant à un total de seulement 381 kilos.

Mais, ce soir-là, il savait ce qui allait lui arriver. Sa fiancée explique ainsi au Daily Mail quels ont été ses derniers mots. “Il m’a dit : Je ne pense pas que je vais survivre à cette nuit. Je t’aime et je t’aimerais toujours“. L’homme avait déménagé à Houston pour être proche de sa compagne et être suivi plus facilement par un médecin. Mais, les derniers mois incitaient à l’optimisme. Il avait ainsi été capable de recommencer à marcher tout seul ou presque. C’est une opération de trop qui l’avait au final mis en difficulté en le rendant addict aux anti-douleurs. “Cela l’avait changé complètement. Il avait des sautes d’humeur. C’est comme si quelque chose avait changé en lui” confie celle qui devait devenir sa femme l’année prochaine. L’homme avait même retiré des points de suture pour forcer les médecins à lui donner des médicaments.