Canada : Un jardinier tue et enterre des cadavres chez ses clients

Jardinier-paysagiste, ce serial killer démembrait les corps de ses victimes et les cachait dans les jardins de ses clients au Canada.

Il ne tuait que des homosexuels

Bruce McArthur, un serial killer de 66 ans a été arrêté le 18 janvier 2018, au Canada. Jardinier-paysagiste, il est suspecté d’avoir tué au moins cinq homosexuels. En effet, les policiers ont trouvé des restes démembrés d’au moins trois victimes dans le jardin d’une résidence dont il s’occupait.

Le sexagénaire avait été identifié, il y a plus de six mois, comme l’un des suspects dans la disparition de deux hommes qui fréquentaient régulièrement le quartier gay de Toronto. Il s’agit de Selim Esen, 44 ans, et d’Andrew Kinsman, 49 ans.

Bruce avait déjà été reconnu coupable d’agression en 2001 sur des homosexuels. Il avait depuis une interdiction de fréquenter le quartier gay de Toronto ainsi que les prostitués.

De potentielles victimes dans d’autres jardins

Le jardinier a depuis été inculpé pour la mort d’un homme de 58 ans disparu en 2012 et celle d’un autre de 50 ans, disparu il y a près de trois ans. Il pourrait également être derrière le meurtre d’un homme de 47 ans dont la disparition n’avait pas été signalée.

Les enquêteurs ont déjà identifié 30 de ces anciens clients. De potentielles victimes pourraient avoir été enterrées dans leurs jardins. La plupart de ces propriétés ont déjà été fouillées. Toutefois, la police, assistée de chiens renifleurs de cadavres, fouillait toujours mercredi des propriétés à la recherche d’autres victimes.