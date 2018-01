Breaking Bad : Un restaurant Los Pollos Hermanos à Albuquerque pour fêter les 10 ans de la série

Qui n’a jamais rêvé de goûter aux plats concoctés dans le restaurant de Gustavo Fring, Los Pollos Hermanos ? Cette enseigne fictive de fast food, spécialisée dans le poulet frit, a été immortalisée dans les séries cultes Breaking Bad et Better Call Saul. Il sera donc désormais bel et bien possible de se rendre dans un restaurant Los Pollos Hermanos. Cette opération spéciale va se dérouler dans la ville d’Albuquerque au Nouveau-Mexique, le temps d’une journée.

Le rêve américain dans toute sa splendeur

Cette initiative hors du commun intervient dans le cadre du dixième anniversaire de la série. Le 20 janvier 2008, la chaîne AMC dévoilait en effet le tout premier épisode de la saison 1 de Breaking Bad. Le créateur Vince Gilligan est à l’origine de 62 épisodes en cinq saisons, jusqu’au 29 septembre 2013. Breaking Bad dévoile le changement radical de mode de vie de Walter White (incarné par le comédien Bryan Cranston), un professeur de chimie, suite à l’annonce d’un très grave problème de santé. Il va utiliser ses talents de chimiste pour se lancer dans un commerce illicite. Il va alors sombrer dans une spirale infernale aux côtés de son improbable compagnon d’infortune, Jesse Pinkman (interprété par Aaron Paul) !

Le restaurant Twisters Burgers and Burritos va donc se transformer le samedi 20 janvier en enseigne Los Pollos Hermanos, le temps d’une journée pendant le service du midi. D’après des informations du Figaro, le restaurant en question se situe au sud d’Albuquerque. Selon des précisions de la chaîne locale KRQE, ce sont deux fans de Breaking Bad, Edward Candelaria et Marq Smith, qui ont financé cette transformation éphémère. Ils auraient obtenu l’accord du manager du restaurant, Reuben Zaragoza. L’établissement va ainsi bénéficier d’une large publicité pour les mois à venir ! Une page Facebook a été créée spécialement pour l’événement. La chaîne KOAT a dévoilé des images du restaurant et de cette opération spéciale.

Une opération commerciale en hommage aux séries Breaking Bad et Better Call Saul déjà expérimentée en 2017

Reste à savoir si les créateurs de la série et certains comédiens feront une apparition remarquée dans le restaurant ce samedi. Le tournage de la saison 4 de Better Call Saul se déroule en effet actuellement au Nouveau-Mexique. Une initiative similaire avait déjà été entreprise en mars dernier à Los Angeles puis à Austin au Texas dans le cadre du festival SXSW. Certains des acteurs avaient alors fait le déplacement pour l’occasion. La file d’attente risque d’être impressionnante devant le restaurant éphémère Los Pollos Hermanos ce samedi 20 janvier à Albuquerque.