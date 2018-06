A l’initiative de l’Inde, le monde s’étire pour la 4ème Journée internationale du yoga

Au rythme de ses asanas, postures, et au côté de 50.000 pratiquant à Dehradun, dans le nord de l’Inde, le Premier ministre indien Narendra Modi a donné le coup d’envoi de la Journée internationale du yoga ce jeudi 21 juin.

A ainsi déclaré celui qui a été à l’origine de la résolution de l’ONU instituant le 21 juin comme Journée internationale du yoga.

Car, depuis son arrivée au pouvoir en 2014, Narendra Modi a fait de la promotion de la culture ancienne de l’Inde un axe majeur de sa politique culturelle. Ainsi, le pays aux 1,25 milliards d’habitants possède désormais un ministère dédié au yoga et aux médecines traditionnelles comme l’ayurvédique.

A tweeté cette semaine le Premier ministre indien.

Yoga is the journey from ‘me’ to ‘we.’ It promises balance, calm, helps boost concentration and gives immense strength.

As we approach the #4thYogaDay, I urge people around the world to make Yoga a part of their lives. pic.twitter.com/A4zk3ybNye

