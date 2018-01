Un maire FN impose le porc à la cantine : “Je ne suis pas islamophobe”

C’est une décision très controversée, qui lui a valu d’être taxé d’islamophobe. En effet, le maire Front National de Beaucaire, une petite commune du Gard, a décidé de supprimer les menus de substitution au porcs dans les cantines de sa ville. Mais plus encore, celui-ci a annoncé que l’on servirait désormais de la viande de porc tous les lundis.

Et sinon, vous condamnez aussi l’absence de repas de substitution dans certaines Mairies LR ou communistes ?

Ou c’est juste parce que je suis FN ?

Décidément, vous n’existez plus politiquement que par la défense du communautarisme. C’est triste pour la République, pour la France. https://t.co/xA6dPKhaC2 — Julien Sanchez (@jsanchez_fn) January 9, 2018

Une défense maladroite face aux accusations

Le jeune maire a fait l’objet d’accusations d’islamophobe suite à cette décision. Il s’en est ensuite maladroitement défendu sur France Info hier :

Quand on défend les valeurs de la République et qu’on refuse certains passe-droit ou du communautarisme dans les lieux publics, on est islamophobe. Je ne suis pas islamophobe, je n’ai pas peur de qui que ce soit et je n’ai pas la volonté d’exclusion de qui que ce soit Moi je dis simplement: quel est le problème avec le porc? S’il y avait un problème médical je pourrais le comprendre mais il n’y a pas de problème médical.

Celui a également avancé que pour lui, “l’école est un sanctuaire” et a dénoncé le fait que “parce que certains ne veulent pas en manger, on l’enlève totalement.” En effet, sur les 600 élèves de la commune, 150 avaient demandé des repas de substitution. Il se verront dorénavant refuser ce droits, et devront prendre leurs dispositions au préalable à chaque fois que l’on servira du porc à la cantine.

Dites Madame @MarleneSchiappa, au lieu de me diffamer pour mon choix républicain concernant la suppression des repas de substitution, pourriez-vous plutôt regarder ceci et vous en occuper en tant que Secrétaire d’Etat de la République ? Merci.pic.twitter.com/qxxPIn6b7N — Julien Sanchez (@jsanchez_fn) January 9, 2018

Une mesure aussi inutile que politique, qu’il complètera en imposant la viande de porc tous les lundis dans sa commune, en “soutien à l’agriculture”.