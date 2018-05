Le réalisateur et producteur français Luc Besson est visé par une plainte pour viol déposée vendredi dans un commissariat à Paris par une actrice et une enquête a été ouverte, a-t-on appris samedi de sources judiciaire et proche du dossier.

“Luc Besson dément catégoriquement ces accusations fantaisistes”, a réagi auprès de l’AFP son avocat Thierry Marembert. “C’est quelqu’un qu’il connaît, avec qui il n’a jamais eu de comportement déplacé”, a-t-il ajouté.