L’exécutif espère enfin discuter directement avec les “gilets jaunes”

L’exécutif, confronté à une colère sociale puissante mais encore peu organisée, espère lancer enfin la discussion avec les “gilets jaunes”, dont une délégation doit être reçue à Matignon vendredi, veille d’une nouvelle mobilisation partout en France et sur les Champs-Élysées.

La rencontre prévue vendredi à 14H00 entre le Premier ministre Édouard Philippe et les “gilets jaunes” se voudra le point d’orgue de deux jours de rencontres commencées jeudi matin à Matignon pour dessiner la “grande concertation” locale de trois mois voulue par Emmanuel Macron.

Un groupe de huit porte-parole avait été désigné lundi. Deux d’entre eux, Priscillia Ludosky et Éric Drouet, ont déjà été reçus mardi par le ministre de la Transition écologique, François de Rugy.

Matignon a pris soin d’indiquer que le groupe serait reçu “en tout ou partie” par Édouard Philippe. Une précision d’importance, alors que M. Drouet, un chauffeur routier de Seine-et-Marne, a déjà signifié son refus de se rendre à Matignon, et prévenu “ceux qui accepteront d’y aller” qu’ils “devront en accepter les conséquences”.

Acte 3 samedi

“Aucune délégation n’a encore le rôle de représenter les +gilets jaunes+”, écrit-il sur Facebook: “Des représentants (locaux, NDLR) vont être mis en place. Aucune autre rencontre doit se faire sans eux. J’accepterais de rencontrer le gouvernement seulement avec une délégation représentative de l’ensemble des +gilets jaunes+ avec leur représentants de région”.

Sur le terrain, les “gilets jaunes” se donnent rendez-vous samedi, notamment sur les Champs-Élysées, pour l’acte 3 de leur mobilisation contre les taxes sur le carburant et pour la hausse pouvoir d’achat.

Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, souhaite qu’ils soient autorisés à manifester sur la célèbre avenue parisienne, ou bien qu’à défaut, celle-ci soit fermée pour éviter les violences du samedi 24 novembre. À l’inverse, le député de Paris LREM Stanislas Guerini “ne veut pas revivre (…) cette image de quasi guerre civile” sur les Champs-Élysées.

De source policière, un peu plus de 3.500 gilets jaunes ont participé jeudi matin à plus de 280 “actions de voie publique”, notamment des blocages de plateformes logistiques et de dépôts de carburant. Symboles du ras-le-bol fiscal, les accès à quelques perceptions ont été bloqués. À Montargis (Loiret), onze “gilets jaunes” sont en garde à vue pour avoir commencé à murer le centre des impôts.

Le mouvement des “gilets jaunes” des Côtes-d’Armor a par ailleurs lancé un appel aux commerçants et artisans à ne pas facturer la TVA sur les produits achetés à partir du 1er décembre et pour un mois, et à ne pas la reverser à l’État.

L’île de la Réunion est toujours paralysée, avec au moins 28 barrages dressés sur les axes majeurs.

À Matignon, Édouard Philippe a commencé, avec des élus locaux, un marathon d’entretiens avec les membres du Conseil national de la transition énergétique (CNTE), un organe consultatif qui réunit 50 membres de divers horizons (patronat, syndicats, ONG environnementales, société civile, élus locaux et parlementaires).

“Un moment décisif pour le quinquennat”

La quasi-totalité des élus locaux reçus ont réclamé un nouveau “geste” de l’exécutif, afin que la concertation de trois mois dans les départements souhaitée par Emmanuel Macron puisse avoir lieu de façon “sereine”.

Certains ont réclamé un moratoire de la hausse de la taxe carbone prévue au 1er janvier. D’autres ont laissé le gouvernement décider de la nature de ce geste mais réclamé qu’il intervienne avant Noël ou avant le début des débats locaux qu’essaie de mettre en place le Premier ministre.

L’idée d’un moratoire fait débat dans la majorité macroniste. La présidente (LREM) de la Commission des Affaires sociales de l’Assemblée, Brigitte Bourguignon, pour un “moratoire d’un trimestre” sur les hausses de taxes sur les carburants. Le chef de file des députés LREM, Gilles Le Gendre, y est opposé.

Quelle que soit la stratégie qui sera adoptée, “on est dans un moment qui est décisif pour le quinquennat”, a estimé jeudi Stanislas Guérini, le probable futur patron du parti présidentiel, également contre un moratoire.

Après les collectivités territoriales, Édouard Philippe doit enchaîner jeudi avec les représentants du patronat, les associations de la société civile, puis les parlementaires. Vendredi matin, avant les “gilets jaunes” reçus à 14H00, ce sera au tour des représentants des syndicats, suivis du président du Conseil économique, social et environnemental, Patrick Bernasconi.