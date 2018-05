Loi Schiappa : pourquoi l’article 2 fait polémique ?

L’AssemblĂ©e nationale a votĂ©, le controversĂ© article 2 du projet de loi Schiappa. Or, cet article est critiquĂ© par l’opposition et les associations fĂ©ministes.

Aujourd’hui, la loi Schiappa ne considĂ©rerait plus le viol comme un crime mais comme un dĂ©lit. Pourtant, la secrĂ©taire d’État à l’ÉgalitĂ© entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa assure que l’article 2 “est ferme” et “protège mieux les enfants”.

Une loi qui fait débat

Rappelez-vous de cette fillette de 11 ans en fĂ©vrier dernier Ă Pontoise, cette histoire avait relancĂ© le dĂ©bat sur l’âge du consentement sexuel. En effet, en premier lieu, le parquet avait estimĂ© que la jeune fille était consentante, et avait dans un premier temps renvoyĂ© l’homme devant le tribunal correctionnel pour «atteinte sexuelle» . Puis, le tribunal s’Ă©tait dĂ©clarĂ© incompĂ©tent au premier jour du procès, et avait demandĂ© une nouvelle enquĂŞte. Finalement , le parquet avait ouvert une information judiciaire pour  «viol sur mineur de 15 ans».

Que dit l’article 2 de la Loi Schiappa ?

C’est une partie du chapitre II de la loi concernant les “dispositions relatives Ă la rĂ©pression des abus sexuels sur mineurs” qui crĂ©e des tensions au sein de l’assemblĂ©e. En outre, cet article soumet la

crĂ©ation Ă©ventuelle d’une prĂ©somption de contrainte en cas d’atteinte sexuelle commise par un majeur, la modification des Ă©lĂ©ments constitutifs de l’infraction ou enfin l’introduction de prĂ©cisions concernant ces Ă©lĂ©ments constitutifs assorti d’une mise en cohĂ©rence de l’arsenal rĂ©pressif.

De fait, la loi compte faciliter les condamnations pour viol sur mineur en prévoyant que

lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans, les notions de contrainte et surprise peuvent ĂŞtre caractĂ©risĂ©es par l’abus de vulnĂ©rabilitĂ© de la victime ne disposant pas du discernement nĂ©cessaire pour consentir Ă ces actes

Pour résumer, l’article 2 instaure un nouveau délit, l’atteinte sexuelle « avec pénétration », différent du viol qui est considéré comme un crime en droit français. Le délit est jugé en correctionnel, tandis que le crime est jugé en cour d’assises. Les peines encourues ne sont donc pas les mêmes.

Les associations interpellent Emmanuel Macron

Les associations fĂ©ministes et l’opposition sont alors montĂ©es au crĂ©neau pour dĂ©noncer” une correctionnalisation massive des viols de mineurs”. La raison ? Les opposants craignent que les magistrats prĂ©fèrent poursuivre un violeur prĂ©sumĂ© pour atteinte sexuelle et non pour viol. Plus de 250 personnalitĂ©s ont lancĂ© un appel Ă Emmanuel Macron.

Ainsi, une pĂ©tition a Ă©tĂ© mise en ligne pour “demander le retrait de cet article”.

Mme De Haas , fondatrice du mouvement du Groupe F et Ă©galement Ă l’initiative de la lettre ouverte, estime pour sa part que cet article risque de provoquer l’effet “inverse”.

En créant un nouveau délit, celui d’“atteinte sexuelle sur mineur par pénétration”, puni de dix ans de prison, la loi facilitera le renvoi vers le tribunal correctionnel des affaires de viols sur mineur, affaires dans lesquelles on estime souvent que la contrainte ou la surprise seraient difficiles à établir.

La ministre Marlène Schiappa s’est exprimĂ©e sur France Info. Elle Ă©voque alors le point controversĂ© de la redĂ©finition de “viol” en “atteinte sexuelle avec pĂ©nĂ©tration”