Etats-Unis : La nourrice qui avait tué deux enfants condamnée à perpétuité

“Je ne me sentais pas bien”

C’est la fin d’une longue affaire. En 2012, une nourrice américaine avait tué deux enfants dont elle avait la garde à Manhattan, aux Etats-Unis. Elle avait plaidé la folie mais a été condamnée à la prison à vie.

Yoselyn Ortega, 56 ans, va passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Cette femme d’origine dominicaine vient d’être condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération. Le 25 octobre 2012, dans le quartier de Manhattan à New-York elle avait tué les deux petits enfants dont elle avait la garde. Les enfants étaient âgés de 2 et 6 ans au moment des actes.

La nourrice avait tenté de plaider la folie. Durant le procès de six semaines, des psychiatres sont venus expliquer qu’elle souffrait de psychose et même se trouvait dans un état dissociatif au moment des faits. Mais, le jury populaire l’a reconnue coupable le 18 avril dernier pour les deux meurtres. Pendant quelques minutes, elle avait pris la parole pour demander de la clémence au nom de sa maladie mentale. Elle a aussi demandé pardon en expliquant avoir dit à sa famille “que je ne me sentais pas bien”.

L’affaire s’était déroulée dans un appartement de luxe de l’Upper West Side. La mère était au moment des faits partie chercher son troisième enfant à un cours de danse. A son retour, elle avait découvert la nourrice avec ses deux enfants massacrés à coup de couteau de cuisine dans la salle de bain. Le père avait appris la nouvelle en arrivant à l’aéroport. Son geste a inspiré l’écrivaine Leïla Slimani pour son livre “Chanson douce”. Celui-ci a obtenu le prix Goncourt 2016. Son éditeur expliquait alors :