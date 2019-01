Jacline Mouraud fonde son propre parti politique « Les Émergents »

Jacline Mouraud figure des » Gilets Jaunes » veut faire la politique autrement avec son parti « Les Émergents ».

Cette Bretonne de 51 ans a été à l’origine d’une vidéo virale postée en octobre sur Facebook pour dénoncer « la traque aux automobilistes » et avait ainsi initié le mouvement des gilets Jaunes. Depuis, Jacline Mouraud court les plateaux télé et aujourd’hui fonde son parti politique. La volonté première de ce parti est de faire de la politique autrement, elle s’explique :

On souhaite refaire de la politique avec du cœur et de l’empathie, aujourd’hui c’est le règne de l’argent. On veut tenir compte de tout le monde en œuvrant pour une meilleure répartition des richesses.