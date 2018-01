Haute-Savoie : Ils découvrent que leur logement loué sur Airbnb est filmé

A Cran-Gevrier, près d’Annecy, huit étudiants venus fêter le Nouvel an ont fait une découverte improbable dans leur logement loué sur Airbnb. Une caméra cachée avait en effet été dissimulée dans la salle de bain par le propriétaire.

Le propriétaire du logement Airbnb voulait espionner une amie

Le groupe d’amis a découvert la caméra le lendemain du réveillon. Dans la matinée du 1er janvier, l’un d’entre eux a en effet aperçu des clés USB dans la salle de bain de l’appartement. Le jeune homme a ensuite repéré la caméra cachée qui était dissimulée sous la douche.

Les étudiants ont alors décidé de porter plainte. Le propriétaire, un homme âgé de 45 ans, a rapidement été appréhendé par les forces de l’ordre. Après avoir reconnu les faits, l’individu a expliqué qu’il voulait à la base espionner une amie.

Les enquêteurs ont par la suite découvert qu’une deuxième caméra était cachée, toujours dans la salle de bain. Plusieurs disques durs ont également été saisis et sont en cours d’analyse. Pour le moment, le propriétaire risque plusieurs milliers d’euros de dommages et intérêts et jusqu’à un an de prison. Son logement avait par ailleurs été loué 90 fois l’an dernier. Les enquêteurs vont donc peut-être découvrir des vidéos d’autres victimes filmées à leur insu.