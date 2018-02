Seine-Saint-Denis : Un homme incarcéré pour avoir violé et attaqué une femme de 89 ans

Les faits se seraient déroulés dans la nuit du 17 au 18 février. L’agresseur a indiqué qu’il ne se souvenait plus de rien.

La victime âgée de 89 ans aurait été agressée dans son domicile situé à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis. L’agresseur trouvé “très alcoolisé” par les forces de l’ordre au moment de son interpellation a été mis en examen.

Elle connaissait son agresseur

D’un côté, une dame de 89 ans, vivant à Noisy-le-Grand en région parisienne. Dans la nuit du 17 au 8 février, elle ouvre volontairement sa porte à un homme qu’elle connaît. Âgé d’une quarantaine d’années, il est présenté par les forces de l’ordre comme un marginal. Que s’est-il passé après que cette porte soit ouverte ? On ignore encore le déroulé des événements de façon détaillée. Mais, l’homme est soupçonné d’avoir roué de coups et violé son hôte.

Lorsque les forces de l’ordre arrivent sur place, alertées par les voisins, l’homme est trouvé dans un état “très alcoolisé”. Surtout, il indique ne plus se souvenir de rien. Sa victime supposée souffre quant à elle d’un hématome sous-dural, un épanchement de sang entre le crâne et le cerveau. Celui-ci aurait été causé par des chocs de sa tête contre le sol. Choquée et très fatiguée, elle a eu beaucoup de mal à s’exprimer. En revanche, ses jours ne seraient pas en danger selon nos confrères du Parisien.

L’agresseur supposé a été mis en examen et incarcéré selon le parquet de Bobigny pour “tentative de meurtre sur personne vulnérable”, “tentative d’extorsion” et “viol”.