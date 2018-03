Un policier accusé d’avoir violé sept enfants de 2 à 8 ans

Accusé de viols sur mineur, un policier de 32 ans a été mis en examen. Des photos et des vidéos pédopornographiques ont été retrouvées sur son ordinateur.

Un policier de 32 ans a été mis en examen et écroué ce lundi à Versailles. Il est accusé de viols sur mineur, détention et diffusion d’images à caractères. Parmi les victimes, on trouve notamment ses nièces.

Il “jouait avec ses nièces” depuis deux ans

Cela fait six ans que l’homme sévissait selon nos confrères du Parisien. Il aurait commis ces actions entre 2012 et 2018, dans les Hautes-Pyrénées, les Landes et en Seine-Maritime. L’homme qui travaille à la direction territoriale de la sécurité publique à Nanterre agressait sexuellement des enfants âgés de 2 à 8 ans de son entourage.

Parmi ses victimes, se trouvaient notamment ses nièces. Durant sa garde à vue dans les Hautes-Pyrénées, il aurait expliqué qu’il “jouait” avec elles depuis qu’elles ont deux ans. L’analyse du disque dur de son ordinateur a permis de retrouver 396 photographies d’enfants abusés et 14 vidéos. Sur les images, on le voit notamment caresser des enfants mais aussi violer une fillette de deux ans. Pourtant, s’il a reconnu les agressions, l’homme continue de nier les viols.

C’est un garçon intelligent qui a expliqué au psychologue qu’il souffrait de pulsions irrépressibles.

explique une source proche de la défense au quotidien national.

L’homme a été identifié grâce à une autre personne avec qui il discutait. Un homme qui, interrogé par les forces de l’ordres à Verrières-sur-Anjou, a expliqué qu’il échangeait des images pédopornographiques sur la messagerie cryptée Telegram avec un policier des Hauts-de-Seine. C’est la Sûreté départementale des Yvelines qui est en charge de l’enquête.