Une petite fille attaquée par un lion en Arabie Saoudite

Les images font peur. Une jeune fille se retrouve plaquée au sol par un lion dans une cage en Arabie Saoudite. On ignore encore les détails précis de cette histoire.

La mâchoire autour de la tête de l’enfant

La scène se déroule à Jeddah, en Arabie Saoudite. Une dizaine d’enfants se retrouvent enfermés dans la cage d’un lion. Mais, c’est une fillette qui semble retenir toute l’attention de l’animal alors que les autres enfants crient. On peut voir le lion l’attaquer, la forcer contre le mur puis plaquer la fillette au sol. Elle disparaît quelques instants et on peut alors imaginer le pire. On voit même la mâchoire de l’animal prête à se refermer autour de la tête de l’enfant. Heureusement, grâce à la réaction de quelques personnes qui se trouvent autour, la fille peut finalement être extraite et semble être saine et sauve.

Selon nos confrères du Daily Star, il s’agissait d’un festival, on peut donc supposer qu’il s’agit d’un acte qui aurait dégénéré. Si la jeune fille a survécu, les organisateurs auraient en revanche fait retiré ses crocs au lion. Le festival a été suspendu et les autorités vont désormais enquêter pour savoir ce qu’il s’est passé.