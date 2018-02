“Je ne peux pas m’empêcher de penser à tuer” : il massacre son frère et sa soeur de 9 et 7 ans

Malik Vincent Murphy, un jeune homme de 19 ans, a dû faire face à la cour du Colorado pour avoir massacré son petit-frère de 9 ans et sa petite soeur de 7 ans. Il est également accusé d’avoir tenté d’assassiner son père.

C’est dans la ville de Colorado Springs aux Etats-Unis que ce drame a eu lieu. Le jeune homme dérangé a poignardé à de nombreuses reprise Sophia et Noah, ses deux jeunes frères et soeurs. Les deux enfants ont été rapidement transportés à l’hôpital mais ont succombé à leurs blessures.

Malik a ensuite attaqué son propre père en tentant de le poignarder à la nuque. Grièvement blessé, celui-ci a toutefois tenté de maîtriser son fils en attendant que les policiers n’interviennent.

La mère du suspect ainsi que ses deux autres frères et soeurs sont indemnes. Une photos des deux jeunes assassinés a ensuite été diffusée sur Twitter.

Per uncle: this is Noah 7 & Sophia 5. Their brother is accused of killing them in CO springs this morning. There are no words. #9news pic.twitter.com/7VHhRFqLsz

— Anastasiya Bolton (@abolton9news) October 17, 2017