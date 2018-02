Hautes-Pyrénées : Deux adolescents brûlent un hérisson vif et filment la scène

Ils n’imaginaient sans doute pas les conséquences de leurs actes. Deux jeunes gens ont décidé de torturer et brûler vif un hérisson à Vic en Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Mais, la vidéo, diffusée sur Internet a été signalée à la gendarmerie qui a pu les identifier.

Cruauté envers un animal protégé

La scène se passe au bord d’une route comme on en trouve des milliers en France. Deux jeunes trouvent un hérisson et décident de “s’amuser” avec lui. Ils commencent donc par mettre le feu à son dos. L’animal apeuré tente de s’enfuir mais il est vite rattrapé et frappé. Envoyé contre un mur d’un coup de pied, on voit même les deux jeunes jouer avec lui comme s’il s’agissait d’un ballon de football. Il a été finalement brûlé vif après avoir été aspergé d’essence.

Une scène pas vraiment du goût des internautes qui ont pu visionner la vidéo sur les réseaux sociaux. Un signalement a donc été fait en gendarmerie à Vic-en-Bigorre. Les gendarmes ont pu identifier les auteurs des faits qui vont désormais devoir comparaître devant le tribunal correctionnel de Tarbes pour actes de cruauté envers un animal protégé.