Alès : Violée par trois de ses amies

C’est une terrible épreuve que traverse une jeune femme qui a été battue, violée et tondue par trois autres femmes, lors de la feria de l’Ascension qui se déroulait dans le Gard ce week-end. Toutes sous l’emprises de l’alcool et de drogue, elles ont complètement dérapé.

Une scène filmée d’une rare violence

La scène d’une rare violence a été filmée dans son intégralité. On découvre trois femmes qui rouent de coup une jeune fille mineure. Elles la forcent à boire du liquide vaisselle, et la violent à plusieurs reprises avec des objets. Elles l’ont également tondue et frappée durant de longues minutes avant de s’éloigner, la laissant seule.

C’est la victime, une fois libérée, qui s’est rendue au Commissariat pour porter plainte. Elle était extrêmement choquée, et a été rapidement prise en charge par des équipes médicales.

Les trois bourreaux ont été placées en garde à vue et immédiatement mises en examen par un juge d’instruction de Nîmes. Elles sont poursuivies pour violences en réunion, complicité de viols et viols. Les trois femmes ont été incapables d’expliquer leurs gestes à ce jour. Elles ne savent pas pourquoi elles s’en sont prises à cette amie qu’elles connaissent de longue date.

La victime se porte « bien », et sa vie n’est pas en danger. Elle est actuellement hospitalisée et aura sans doute bien du mal à se remettre de cette terrible épreuve. Le procureur de la République en charge de l’affaire rappelle que les faits se sont déroulés dans un contexte de précarité sociale et intellectuelle.