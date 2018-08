Affaire Maëlys : Un an après sa disparition, les parents de la fillette se confient pour la première fois

Un an après la disparition de Maëlys, BFMTV a convié les parents et la sœur de la petite fille à s’exprimer. Ce dimanche, au micro de Ruth Elkrief, la famille a confié sa peine quant à l’absence de l’enfant, suite à son enlèvement et son meurtre commis par Nordahl Lelandais dans la nuit du 26 au 27 août 2017.