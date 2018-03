Affaire Lelandais : les familles des disparus du festival du fort de Tamié portent plainte

Jean-Christophe Morin, 22 ans, et Ahmed Hamadou, 45 ans ont disparu au même festival de musique électronique, à deux années d’intervalle en 2011 et en 2012. Situé en Savoie, dans le fort de Tamié, ce lieu de rencontre des fêtards de la région est situé à deux pas du domicile de Nordahl Lelandais, et du lieu où le corps de la petite Maëlys a été retrouvé. Ces coïncidences troublantes ont poussé les familles des victimes à porter plainte.

Une plainte pour relancer l’enquête

Les familles Morin et Hamadou se sont constituées partie civile dans le cadre de leur plainte pour “enlèvement et séquestration” devant le parquet d’Albertville. C’est l’avocat des familles Didier Seban qui a confirmé la nouvelle ce vendredi 2 mars 2018.

L’enquête concernant les deux disparus avec été close et leur dossier bouclé il y a des années. Les familles ont donc effectué cette démarche afin de relancer les enquêtes. Le but est donc

qu’un juge d’instruction soit nommé pour que les familles puissent le rencontrer et demander que les vérifications soient faites

d’après Maître Seban.

Pour les familles, c’est le seul moyen d’avoir à nouveau “accès au dossier” et de créer une vraie “coordination judiciaire” avec l’enquête en cours autour de Nordahl Lelandais. En effet, d’après Didier Seban, l’implication de ce dernier dans la disparition de Jean-Christophe Morin et Ahmed Hamadou est très probable.