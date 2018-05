Un adolescent uruguayen reçoit 36.000 dollars de la part de Google

Voici l’incroyable histoire d’un jeune uruguayen âgé de seulement 17 ans qui a eu une belle surprise de la part du géant américain Google. On comprend que lorsqu’on rend un service au plus célèbre des moteurs de recherche, on est remercié en conséquence ! C’est l’aventure qu’a vécu Ezequiel Pereira après avoir découvert une faille de sécurité particulièrement importante.

Une belle découverte

Le jeune homme a pris contact avec Google pour faire part de ses découvertes. Il a trouvé un système permettant d’apporter des modifications au système interne de l’entreprise. Google a rapidement identifié le problème puis réparé la faille de sécurité. Le jeune garçon fait actuellement des études en ingénierie informatique à Montevideo. Et ce n’est pas la première fois qu’il entre en contact avec le géant du Web.

En effet, il avait déjà découvert d’autres failles, moins importantes. Et Google l’avait récompensé avec 500 dollars de prime. Ce qui l’a motivé à poursuivre ses investigations. Cette fois, il a été récompensé à la hauteur de sa découverte, en touchant près de 36 000 dollars dans le cadre du programme Bug Bounty. Ce programme offre une compensation financière à ceux qui découvrent des bugs chez Google. Autant dire que le jeune garçon n’a pas perdu son temps !

Le programme mis en place par Google permet de contrôler les failles de sécurité dans le monde entier, et ainsi de faire participer les internautes en mettant leurs compétences au profit du géant du Web. Il faut bien avouer que cette stratégie est plutôt maline. D’autant plus que c’est du donnant-donnant et que les participants sont très bien payés !

On imagine que le jeune homme ne va pas s’arrêter en si bon chemin et va continuer à chercher des failles de sécurité. Ce travail est plutôt bien rémunéré ! Et qui sait, peut-être recevra-t-il une offre d’emploi prochainement ? On le lui souhaite bien évidemment !