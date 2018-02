Vous ne savez pas quoi manger ? Faites un test ADN !

La solution à vos problèmes alimentaires n’est sans doute plus dans les livres de cuisine ni les diététiciens. C’est en tout cas ce qu’espère une start-up basée à Hong-Kong. Prenetic compte bien révolutionner l’alimentation grâce aux analyses ADN.

500 dollars pour réaliser un test

L’idée n’est pas neuve. L’entreprise fonctionne désormais depuis 2016. Mais, son activité continue de croître à un rythme très important, signe que le concept est convaincant. En 2017, ce sont ainsi plus de 100.000 tests qui ont été réalisés. A environ 500 dollars l’analyse par patient, ce sont autant de personnes qui savent désormais comment s’alimenter de façon efficace.

Mais comment ça marche ? Comment l’ADN peut-il nous dire ce qu’il faut manger ou pas ? Grâce à quelques cellules prélevées à l’intérieur de la joue, on peut désormais savoir les risques de maladie cardiaque ou encore de diabète par exemple. Autant de dangers qui peuvent être réduits en adoptant une consommation alimentaire plus saine. Ainsi, le site américain Bloomberg, de noter le cas de David Leung. Trois fois par semaine, il devra consommer du poisson blanc et riz blanc vapeur. Le but ? Moins de glucides et plus d’aliments riches en oméga-3.

Le concept est déclinable assez largement, avec des données impactant par exemple la masse musculaire, l’endurance ou encore le métabolisme. La seconde étape est facile. Une autre start-up, basée en Californie cette fois, Habit propose un service de livraison de repas customisés selon votre ADN. Prêts à sauter dans l’avion ?