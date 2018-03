Moby peut-il vraiment être à l’origine de l’iPhone ?

C’est une déclaration pour le moins surprenante qu’à fait le chanteur-compositeur Moby dans une interview au Guardian. Il serait à l’origine de l’invention de l’iPhone et de l’iPad.

“On m’a ri au nez”

L’histoire qu’il raconte se passe à la fin des années 90 et au début des années 2000. Soit plusieurs années avant l‘invention par Apple et Steve Job des accessoires qui allaient changer notre rapport à la musique et au téléphone. Moby revendique en être à l’origine. A l’époque, Apple vient de lancer iTunes. Moby explique alors à l’un de ses amis, grand responsable chez Apple Jimmy Dickson, que le mp3 représente l’avenir, et qu’il faudrait sortir un lecteur MP3 brandé Apple.

Deux ans plus tard, les deux hommes se retrouvent dans un hôtel à New-York. Dickson présente alors à Moby, la première version de l’iPod “Steve voulait que tu aies ça”. Le chanteur ne se démonte pas.

Tu te rends compte qu’à un moment donné, ça (l’iPod) aura une caméra et un téléphone intégré ?

Son affirmation aurait selon lui été reçue par des rires, et les dirigeants d’Apple présents lui auraient expliqué que cela n’arriverait jamais. Pourtant en 2007, c’est l’iPhone qui arrivait sur le marché. Reste à savoir quel rôle il aura vraiment joué dans cette histoire…