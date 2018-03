Ces étranges sushis pixelisés imprimables en 3D peuvent être mangés !

Ces sushis sont plus mignons qu’ils ne sont bons, malgré leur air très appétissant. C’est au festival SXSW à Austin au Texas que les visiteurs ont pu découvrir ces produits high-tech, entièrement imprimés en 3D et comestibles !

Ces adorables sushis sont réalisés à partir de petits blocs conçus en direct par une imprimante 3D. Ces derniers sont à base de pâte de radis, à laquelle sont ensuite ajoutés des colorants et des arômes. Le magazine Mashable a toutefois pris soin de préciser que le goût de ces sushis pixelisés n’était pas très convainquant.

Checking out the #sushi #robot the food is radish based turned into gel. I didn't get to try it 🙁 #sxsw #geekout pic.twitter.com/zUjwgzqwqC

— Jeffrey Powers (@geekazine) March 11, 2018