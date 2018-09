Civilisation extraterrestre : une intelligence artificielle enregistre 72 ondes radios troublantes dans l’espace

Le programme Breakthrough Listen, un projet de grande envergure pour détecter et analyser les sursauts radios inexplicables venus de l’espace, a enregistré 72 signaux étranges, qui pourraient peut-être venir d’une civilisation extraterrestre.

Breakthrough FRB, ou Fast Radio Bursts, des sursauts radios très rapides et pour l’instant inexplicables. Certains ont d’ailleurs émis l’hypothèse qu’ils pourraient provenir d”une civilisation lointaine. Ainsi, 72 nouveaux signaux ont été repérés grâce à l’intelligence artificielle basée sur le machine learning développée dans le cadre du projet.

Leur source se situe à 3,3 milliards d’années lumières de la Terre. Ces signaux pourraient d’ailleurs être les premiers d’une longues séries d’anomalies repérées dans l’espace grâce à ce système de détection surpuissant, basé sur des technologies derniers cris. Ainsi, d’après Garry Zhang, le chercheur du complexe d’astronomie de l’université de Berkeley qui a contribué à l’élaboration du système, ses travaux permettront de donner de nouvelles idées à d’autres équipes à travers le monde, qui pourront à leur tour faire des découvertes troublantes.

Breakthrough #Listen uses machine learning data from @GrnBnkTelescope to discover 72 new pulses from a Fast Radio Burst source – among the most powerful and mysterious emitters in the universe: https://t.co/H7zi3i5ljP

