Wimbledon 2018 : Novak Djokovic dans le dernier carré

On connait le premier qualifié pour les démi-finales hommes à Wimbledon cette année : Novak Djokovic. Malgré deux avertissements de la part du juge de chaise, le “Djoker” sort de l’ombre. Par cette démonstration, le triple lauréat de Wimbledon montre qu’il est bel et bien de retour.

Novak Djokovic envoie un message au circuit

“Nole”, comme l’appellent avec affection ses fans du monde entier, a disposé du redoutable Kei Nishikori. Le match fut de haut vol, serré pendant deux sets et demi. Rapidement, les spectateurs du Central Court sont rentrés dans la rencontre. En effet, dès l’entame, la fulgurance était au rendez-vous. Notamment sur un beau point remporté par le Serbe, qui annonçait déjà la couleur.

Il y a quelques jours, Novak Djokovic était finaliste d’un tournoi pour la première fois depuis un an. C’était au Queen’s, dans un match perdu de très peu contre Marin Cilic, et ce malgré le gain de la première manche. Mais, en dépit de cette défaite, le Serbe accumulait de la confiance.

Et il nous l’a montré aujourd’hui, en écœurant Kei Nishikori du 3e set à la fin de la rencontre. Le niveau de Djokovic se rapproche de plus en plus de l’excellence de ses grands jours.

Ce moment où Novak Djokovic asphyxie Kei Nishikori

Après la perte du troisième set sur le score cinglant de 6-2, une impression se faisait sentir. Celle que Kei Nishikori n’y croyait plus vraiment. Le Japonais semblait avoir abandonné devant les démonstrations d’efficacité et la variété des zones trouvées par Djokovic.

De moins en moins mobile au service, l’ex top 10, aujourd’hui 28e mondial subissait les assauts du Serbe.

Fort d’un léger sursaut alors qu’il était mené 4-1 dans la manche décisive, Nishikori, pourtant excellent relanceur, paraissait toutefois désemparé. Il n’arrivait plus à planter ses appuis comme dans les deux premiers sets.

Puis valide son billet pour les demies

Bien qu’ils soient tous les deux capables de jouer très vite en fond de court, la différence se faisait sentir sur le service plus performant de Djokovic, et l’agressivité plus régulière du Serbe. Nishikori peinait alors à tenir la constance sur tout le match, tandis que Djokovic lui restait vigilant jusqu’à la dernière seconde.

À 5-2 dans le quatrième set, Nishikori devait servir pour rester dans la rencontre. Mais le Japonais ne conservera pas son engagement. Son coup droit le trahit dans les moments importants, tandis que celui du Serbe le propulse en demi-finale.

Sur une superbe attaque en décroisé, Novak Djokovic accède au dernier carré de Wimbledon. Il s’impose en quatre sets, maître d’une belle prestation, pleine d’échanges violents et de courses folles. Il affrontera le vainqueur de la rencontre entre Rafael Nadal et Juan Martin Del Potro.