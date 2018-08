Tournoi de Cincinnati : Novak Djokovic titré

Novak Djokovic s’est présenté à cette dernière étape du tournoi de Cincinnati avec les statistiques contre lui.

Tournoi de Cincinnati : la malédiction de Novak Djokovic

En effet, sur les cinq précédentes finales qu’il a disputé dans cette compétition,”Nole” n’en avait gagné aucune. De plus, il venait désavantagé face à son adversaire du jour, Roger Federer. D’abord, le Suisse avait un ratio parfait de 7 finales gagnées sur les 7 qu’il avait jouées dans le tournoi de Cincinnati. Ensuite, 3 de ces victoires le furent au détriment de Djokovic.

Novak Djokovic lève le mauvais sort du tournoi de Cincinnati

Pourtant, Djokovic fera démentir les prévisions en triomphant du Bâlois sur le score serré de 6-4, 6-4. Par conséquent, il s’adjuge enfin le seul masters 1000 manquant à sa collection. De fait, Novak Djokovic devient le premier joueur de l’histoire à accomplir cet exploit. Il détient désormais au moins un trophée parmi les 9 masters 1000 du circuit ATP.

Accessoirement, le Serbe atteint la 6e place mondiale et se rapproche inexorablement de ses meilleurs classement et niveau. Novak Djokovic serait-il en passe de rafler tous les trophées principaux comme à ses années de gloire ? C’est en tout cas ce que présageaient le mois dernier Patrick Mouratoglou et Richard Krajicek.