Ski : Shiffrin complète son service en cristal avec le globe du slalom à Ofterschwang

L’Américaine Mikaela Shiffrin a ajouté samedi un nouveau petit globe de cristal, celui du slalom, à son incroyable collection de trophées, alors qu’elle fêtera mardi ses 23 ans seulement.

Vainqueur du slalom d’Ofterschwang, en Allemagne, elle s’est assuré la victoire finale entre les piquets serrés, 24 heures après avoir verrouillé son succès au classement général de la coupe du monde. Elle avait terminé samedi sur la troisième marche du podium du géant.

Alors qu’il ne reste qu’un seul slalom à disputer cette saison, elle ne peut plus être rattrapée par sa dauphine slovaque Petra Vlhova.

La skieuse du Colorado, compagne dans la vie du géantiste français Mathieu Faivre, compte désormais cinq petits globes du slalom et deux gros globes du classement général.

En slalom, elle talonne la Suissesse Verena Schneider, vainqueur du petit globe six fois en sept saisons entre 1989 et 1995.

Son succès à Ofterschwang, acquis devant la Suissesse Wendy Holdener (à 9/100) et la Suédoise Frida Hansdotter (à 72/100), est son sixième cette saison dans sa discipline favorite. Holdener, qui n’a encore jamais gagné un slalom en coupe du monde, a terminé 16 fois sur le podium, dont 12 fois dans des courses gagnées par Shiffrin.

“Je savais que Wendy avait fait une très belle course parce que j’entendais les annonces”, a raconté Shiffrin, “mais j’ai pensé: +Non Wendy, pas aujourd’hui+”!

L’Américaine totalise désormais 31 victoires en slaloms de coupe du monde dans sa carrière, et 42 toutes disciplines confondues.

Après avoir remporté la première manche avec 30/100 d’avance sur l’Autrichienne Katharina Gallhuber, Shiffrin a fait parler son expérience dans la deuxième.

“Mon plus grand défi cette année, ça n’a pas été les jeux Olympiques ou la coupe du monde ou rien de tout ça”, a-t-elle dit après l’arrivée, citée par des médias américains, “ça a été de rester motivée pour ces dernières courses de la saison”.

Celle qui domine sa génération a cependant encore des raisons d’avoir faim. Championne olympique du slalom à Sotchi en 2014, elle a échoué au pied du podium à Pyeongchang. Grandissime favorite des jeux, elle n’a ramené de Corée “que” la médaille d’or du géant et celle d’argent du combiné.

La course a également été marquée par les adieux émus et drôles de deux vétéranes du circuit, la Slovaque Veronika Velez-Zuzulova et l’Autrichienne Michaela Kirchgasser, qui ont pris le départ de la première manche vêtues de costumes traditionnels.

La meilleure Française a été Nastasia Noens, auteur du deuxième meilleur temps de la deuxième manche (derrière Holdener mais devant Shiffrin). La Niçoise prend au final la 17e place.