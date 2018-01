Rafael Nadal absent trois semaines des courts : “il faut accepter, récupérer, et continuer”

Rafael Nadal sera absent des courts pendant trois semaines en raison de la blessure à la jambe qui l’a contraint à l’abandon en quarts de finale de l’Open d’Australie, mardi 23 janvier à Melbourne, a-t-il indiqué ce mercredi 24 janvier dans un communiqué.

Unfortunate scenes here with the world No.1 Rafael #Nadal retiring hurt in the QF 😥@Cilic_Marin progresses through to the SF. #AusOpen pic.twitter.com/IEjPruzvdi

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2018