Nice – PSG programmé à 13h pour séduire le marché asiatique à la manière de Real – Barcelone

Le match Nice – PSG, le choc entre Mario Balotelli et Neymar, sera diffusé beaucoup plus tôt que les grandes affiches du dimanche soir sur Canal +. L’heure du match a été avancée afin de pouvoir directement cibler le marché asiatique avec le décalage horaire. La Ligue 1 Conforama, le championnat de France de football, tente en effet de s’imposer à l’échelle internationale dans le terrible marché ultra concurrentiel des droits télé et de la visibilité face à la Premier League anglaise ou la Liga espagnole.

La LFP vient donc de programmer la rencontre Nice – PSG à 13h. Le match est prévu pour le dimanche 18 mars 2018, dans le cadre de la trentième journée du championnat de France de Ligue 1 Conforama. En cas de qualification du Paris Saint-Germain face au Real Madrid en Champions League, le match à Nice sera scruté avec beaucoup d’attention, notamment à l’étranger.

La Ligue de Football Professionnel a donc décidé d’appliquer cette heure assez inhabituelle afin de s’ouvrir au marché asiatique. Cette initiative avait déjà été menée en Italie et en Espagne lors des rencontres majeures des championnats en question, notamment le “clasico” Real Madrid – FC Barcelone.

La Ligue 1 Conforama à l’assaut du marché asiatique avec Nice – PSG

Didier Quillot, le directeur général exécutif de la LFP, s’est exprimé au sujet de cette programmation avancée de Nice – PSG.

Un an après l’ouverture du bureau du football français à Pékin, la programmation d’une grande affiche de Ligue 1 Conforama en prime time pour le continent asiatique constitue une nouvelle étape pour faire connaître le Championnat de France. Cette grande première permettra une meilleure exposition de la Ligue 1 Conforama auprès du public asiatique de plus en plus intéressé par le spectacle offert par les clubs français. […] C’est une première en France. Le championnat espagnol l’a fait avec le Clasico il y a quelques semaines. Il faut s’inspirer des bonnes pratiques. Comme la Liga espagnole, il faut qu’on parle à nos fans partout dans le monde.

Neymar et Balotelli : deux stars pour le match proposé au marché asiatique

L’arrivée dans le championnat de France et la présence de Neymar et de Mario Balotelli dans le cadre de cette rencontre va mobiliser les fans de football en Asie comme l’a souligné Didier Quillot.

Le PSG, avec Neymar, est la vitrine internationale de la Ligue 1. A Nice, il y a aussi une star avec Mario Balotelli et le club, qui a des investisseurs chinois, veut se développer en Asie. Le Nice-PSG va servir de warm-up. On va pouvoir être vu en Chine, à Hong-Kong, en Indonésie ou aux Philippines.

Selon des informations du Figaro, la rencontre Nice – PSG sera diffusée en prime time en Asie du Sud-Est. A 13h en France, il est 20h à Pékin. La LFP est donc parvenue à trouver un accord avec les deux clubs et Canal + et BeIN Sports, qui diffuseront le match en France.

L’exposition du football français vers l’international

La LFP est en train de renégocier la commercialisation de ses droits télé à l’étranger. Un accord viendrait d’être trouvé en Afrique subsaharienne pour des montants estimés à 33 millions d’euros annuels, contre 13 actuellement. La LFP espère également une renégociation à la hausse en Amérique du Sud et en Asie. Un appel d’offres devrait être lancé pour le mois d’avril.

Didier Quillot a indiqué que l’exposition du football français en Asie était encore « insuffisante ». En Chine, la Ligue 1 Conforama n’est visible que sur une plateforme numérique payante. Les matches de Premier League, de Liga, de Serie A et de Bundesliga sont régulièrement diffusés gratuitement par les télévisions publiques.

Opération séduction : les maillots en mandarin et le Trophée des champions

Afin de célébrer le Nouvel An chinois et pour faire les yeux doux au marché chinois, les maillots du PSG et de Marseille étaient floqués en mandarin lors des rencontres de championnat disputées ce week-end.

Le Trophée des champions sera également délocalisé l’an prochain. Le match entre le champion et le vainqueur de la Coupe de France va se dérouler en Asie en ouverture de la saison prochaine. Selon des informations du Parisien, la rencontre se déroulera en Chine, à Shenzhen, le 4 août prochain. Le PSG avait déjà disputé le Trophée des champions en Chine, face à Guingamp, en 2014. La Ligue de football professionnel (LFP) développe ainsi une stratégie ambitieuse de développement vers le continent asiatique. Reste à espérer que le spectacle soit au rendez-vous lors du match OGC Nice – PSG, le 18 mars. Mario Balotelli, Neymar, Cavani, Mbappé vont faire rêver les fans de football en Asie. Le classico PSG – OM de ce week-end va également mobiliser beaucoup de mordus du ballon rond, à travers tout le continent africain notamment.