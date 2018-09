Etats-Unis : Il décide de prendre sa retraite à la mi-temps

C’est une décision surprenante. Sans doute jamais vue dans n’importe quel sport. La scène se passe lors d’une rencontre entre les Buffalo Bills et les Los Angeles Chargers dans le championnat NFL de football américain.

Âgé de 30 ans, le joueur a disputé avec son équipe, les Buffalo Bills la première mi-temps de la rencontre. Puis, il est rentré aux vestiaires. Le problème, c’est qu’il n’est jamais revenu ! Non pas qu’il se soit blessé ou fatigué. Le joueur a simplement décidé de prendre sa retraite.

Aujourd’hui sur le terrain, la réalité m’a frappé soudainement et brutalement: je ne dois plus être à cet endroit. J’ai enduré de multiples opérations et joué avec de nombreuses blessures pendant ma carrière, et ces dernières semaines, c’était le dernier défi physique