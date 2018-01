Un cheval à l’hôpital pour redonner le sourire aux patients gravement malades

Peyo n’est pas un cheval tout à fait comme les autres. Extrêmement sociable, l’animal se dirige tout naturellement vers les personnes qui souffrent. C’est pour cette raison que l’association les Sabots du Cœur a décidé de lui confier une mission pas tout à fait comme les autres.

Une idée incroyable

En effet, Peyo déambule dans les hôpitaux français pour semer la joie et le réconfort auprès des patients. Les personnes gravement malades peuvent donc rencontrer Peyo, dont le comportement est tout simplement incroyable. Il est doté d’une compassion naturelle pour ceux qui souffrent. Et les résultats sont absolument incroyables. En effet, les malades d’Alzheimer par exemple renouent avec une partie de leur mémoire au contact de l’animal. Les enfants hospitalisés quant à eux retrouvent le sourire. Et les personnes qui sont malheureusement en fin de vie sont plus sereines.

Une aide-soignante qui a assisté à la présence de Peyo dans un hôpital à Dijon a raconté :

C’est magique. Je ne peux pas dire mieux, c’est magique, c’est fantastique, c’est extraordinaire. On obtient des résultats qu’on ne peut pas obtenir en temps normal.

L’idée est merveilleuse ! On se demande bien pourquoi on ne trouve pas davantage de chevaux dans les hôpitaux lorsqu’on découvre ces magnifiques images…