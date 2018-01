Islande : L’égalité de salaire entre les femmes et les hommes est maintenant obligatoire

Ce petit pays nordique connu pour son avant-gardisme en termes d’avancées démocratiques, vient à nouveau de montrer la voie dans ce domaine. En effet, il est devenu le premier pays à interdire les inégalités de salaires entre hommes et femmes.

Des amendes importantes pour les contrevenants

Cette loi historique est entrée en application le 1er janvier 2018 et concerne à la fois les secteurs privés et publics dont le nombre de salariés est supérieur à 25 personnes. Le gouvernement entend également étendre cette mesure à tous les salariés de ce pays de 330 000 habitants d’ici l’année 2020. L’objectif est ainsi de mettre à fin aux inégalités sous 3 ans.

Outre la question de l’égalité entre les sexes, cette nouvelle loi punit également les écarts de salaires liés à la religion, l’orientation sexuelle, l’origine ethnique et l’âge. Ainsi, si l’employeur respecte cette loi, on lui remettra un certificat officiel. Dans le cas contraire, le contrevenant s’exposera à des sanctions financières.

L’Islande, un exemple pour le monde ?

Pour la 9ème année consécutive, l’Islande a été placée au premier rang des pays les plus en pointe en termes l’égalité entre hommes et femmes. On peut également parier que le pays gardera cette place de leader dans les années suivre. Il faut espérer que les autres pays européens suivront son exemple !