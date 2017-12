Animaux : les plus belles actions pour nos amis les bêtes

L’année 2017 a été riche en émotions pour les animaux. Certains ont terriblement souffert, mais heureusement, d’autres ont pu compter sur la gentillesse et la générosité de l’être humain pour être sauvés. Retour sur les plus belles actions pour nos amis les animaux !

Des gendarmes interrompent leur contrôle routier pour sauver… un chaton !

Un chaton qui se trouvait à proximité de l’autoroute A64 a été sauvé in extremis des roues des automobilistes par des gendarmes de Haute-Garonne. Comme quoi, les gendarmes peuvent aussi faire preuve de compassion. Car derrière la répression et les ordres se cachent avant tout des hommes aux grands cœurs… Ce 4 octobre, c’est un chaton qui a prouvé que ces professionnels ne sont pas là uniquement pour faire respecter la loi.

Stoppant immédiatement leurs activités, les gendarmes sont venus au secours de l’animal, en danger de mort à cause des automobilistes. Une fois attrapé, il a aussitôt été amené chez le vétérinaire. Trop mignon !

Hérault : Des ponts pour permettre aux écureuils de traverser en toute sécurité

C’est une belle initiative qui est actuellement mise en place dans le département de l’Hérault. En effet, pour que les écureuils puissent traverser les routes en toute sécurité, deux “écuroducs” sont sur le point d’être installés.

Les écureuils sont bien souvent les victimes des voitures. Ainsi, selon France 3 Occitanie, les collisions avec les voitures sont les plus grands dangers pour les écureuils roux. C’est pour cette raison que le département de l’Hérault souhaite agir et mettre en place deux “écuroducs” qui seront installés au-dessus des routes départementales. Nos amis les écureuils nous diront merci !

Une prothèse pour votre animal de compagnie ? C’est possible !

Certains animaux de compagnie peuvent être victimes d’accidents graves… Il existe maintenant la possibilité de faire poser une prothèse à son chien pour remplacer une patte par exemple. Et cette pratique est de plus en plus courante !

Les animaux aussi peuvent se blesser, et voir l’un de leurs membres être amputé. Or, les prothèses pour chiens se démocratisent en France depuis plusieurs années. C’est notamment à Maisons Alfort, près de Paris, dans le centre de rééducation Alforme, que les animaux sont soignés avec des prothèses sur-mesure. Une opération coûteuse et compliquée dont les résultats sont incroyables !

Indonésie : Mobilisation générale pour sauver 10 cachalots échoués sur une plage

Les faits se sont déroulés le 13 novembre dernier. Pas moins de dix cachalots se sont malheureusement échoués sur une place en Indonésie. Les habitants se sont tous mobilisés pour tenter de les sauver.

C’est une mission très compliquée que celle de sauver un cachalot échoué. Alors imaginez l’ampleur du travail à fournir lorsqu’il y en a 10. C’est malheureusement ce qui est arrivé le 13 novembre dernier, lorsque les mammifères marins se sont retrouvés coincés au bord de la plage d’Ujong Krueng. Plusieurs secouristes et des dizaines de volontaires ont travaillé ensemble pour tenter de les sauver. Il n’a malheureusement pas été possible de tous les remettre à l’eau. Six cachalots sur dix ont pu être sauvés. C’est déjà bien ! Bravo !

Et oui, espérons que 2018 sera encore plus belle pour nos amis les animaux. Car il y a tellement à faire !