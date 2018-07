Un petit paradis pour les hérissons en Ille-et-Vilaine

Nos amis les hérissons sont malheureusement menacés. En effet, ils sont souvent tués et on en trouve de moins en moins, notamment en Bretagne. Aussi, pour lutter contre l’extinction de cette espèce animale, l’association Boules Epiques a été fondée par un vétérinaire de Janzé en Ille-et-Vilaine. L’association a tiré la sonnette d’alarme, estimant que le hérisson pourrait disparaître de l’Europe en 2025 et que l’espèce est en grand danger.

Une espèce en grand danger

Aussi, pour lutter contre ce fléau, l’association a prévu pas moins de 24 hectares de verdure pour les hérissons. Aucune voiture n’est bien évidemment acceptée dans les Jardins de Brocéliande à quelques minutes seulement de Rennes. Les rescapés sont recueillis pour couler des jours heureux.

Il faut savoir que les hérissons sont menacés par l’activité humaine. En effet, 25 % d’entre eux sont tués sur la route, 25 % par les pesticides et 10 % durant les activités de jardinage. C’est à cause de ces faits que la population de hérissons est passé de 30 millions au Royaume-Uni à 1 million en seulement dix ans. Ce qui est dramatique pour l’avenir de l’espèce.

Un centre spécialement conçu pour les hérissons

Dans ce centre spécialement conçu pour les hérissons, les animaux sont soignés. Puis, ils peuvent ensuite vivre tranquillement, sans pesticide ni danger pour sa survie. Ils ne croisent jamais personne, sauf quelques visiteurs de temps à autre. Mais ces derniers sont sensibilisés aux bonnes pratiques et peuvent ainsi les observer sans les déranger. Une merveilleuse idée pour découvrir cet animal inoffensif et important pour l’environnement.

Si jamais les habitants d’Ille-et-Vilaine trouvent un hérisson blessé, ils sont invités à le récupérer et à contacter l’association Boules Epiques. Il est temps de prendre soin des hérissons avant qu’il ne soit trop tard. Quelle jolie histoire et bravo à cette association pour son engouement et son investissement auprès des animaux.