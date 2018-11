Un conteneur est capable de produire 2000 litres d’eau potable par jour

Une magnifique invention permet de faire un pas important dans l’accessibilité à l’eau potable pour tous. En effet, deux entreprises ont collaboré ensemble pour aboutir à ce résultat. Il s’agit de Skywater et Skysource. Elles ont travaillé sur cette invention dans le but de remporter le concours XPrize.

Effectivement, le concours XPrize est une compétition hors du commun, particulièrement au niveau de ses règles. Les entreprises participantes devaient créer une invention capable de convertir l’humidité de l’air en eau. De plus, la quantité d’eau produite devait être de 2000 litres par jour. Et enfin, cette eau potable devait être accessible à tous. Par conséquent, le prix pour y accéder ne doit pas dépasser les deux centimes par litre. En d’autres termes, le prix ne doit pas excéder les 40 dollars par jour. Le plus spectaculaire, c’est que ces entreprises y sont parvenues !

Un conteneur alimenté aux déchets naturels

Spécifiquement, le conteneur de Skysource et Skywater est composé d’un appareil qui aspire l’air chaud. Par la suite, l’appareil le réfrigère et le transforme en gouttes d’eau. Tout ceci est rendu possible par l’effet de condensation.

Toutefois, cette idée géniale est loin d’être innovante. Certes, ce procédé a été déjà mis en œuvre auparavant. Cependant, par le passé, on l’a fait fonctionner à l’électricité. Cette fois-ci, le système fonctionne encore mieux puisqu’il marche au biogaz.

De ce fait, pour actionner le système, il suffit de l’alimenter avec des déchets végétaux. Il peut s’agir de feuilles mortes ou encore de sciure de bois. Autrement dit, des matières que l’on trouve en abondance dans l’environnement.

Une invention réglant les problèmes d’eau, d’environnement mais aussi l’agriculture !

Néanmoins, ce ne sont pas les seules choses incroyables que ce conteneur peut faire. Le site WeDemain souligne effectivement que cet engin produit un engrais naturel. Ce dernier est appelé Biochar. Il sert à améliorer la qualité des terres agricoles en plus d’emprisonner le carbone dans le sol.

Tous ces avantages ont permis aux deux entreprises de remporter le concours XPrize le lundi 22 octobre 2018. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette invention promet de faire une différence dans l’accessibilité à l’eau potable dans le monde.