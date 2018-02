Le lac Tarapoto connu pour ses dauphins roses devient une zone protégée

Juan Manuel Santos a annoncé cette heureuse nouvelle accompagné de son ministre de l’Environnement et du Développement Durable Luis Guillermo Murillo et de l’association WWF. Selon le président, “Cette reconnaissance promeut la coopération internationale des projets de conservation de la biodiversité et contribue à protéger cet écosystème spécifique ainsi que toutes nos ressources naturelles. Nos zones humides sont parmi les environnements les plus productifs au monde. Notre objectif est d’inscrire au moins 5 écosystèmes supplémentaires en tant que sites Ramsar et que 30 millions d’hectares soient déclarés comme zones protégées, d’ici la fin de mon mandat.”

La directrice du WWF colombien Mary Lou Higgins a également déclaré : “C’est une réussite globale importante pour la conservation des écosystèmes stratégiques d’eau douce. Il s’agit également d’une opportunité de préserver l’habitat critique d’espèces prioritaires, telles que le dauphin rose. Cet objectif fait partie intégrante du Programme Amazonie du Nord.”