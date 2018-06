Kanpur, la ville la plus polluée au monde…

En Inde, la ville de Kanpur est la plus polluée au monde. L’air y est devenu irrespirable, et les habitants vivent un enfer terrible. Il faut rapidement tirer la sonnette d’alarme, avant qu’il ne soit définitivement trop tard.

La ville indienne de Kanpur est pointé du doigt par les autorités car l’air devient irrespirable. En effet, les 3 millions d’habitants de cette commune située dans le nord du pays souffrent de plus en plus de maladies pulmonaires et chroniques, et de cancers. Une situation absolument dramatique.

Ceux qui travaillent dehors doivent porter des masques ou mettre un mouchoir devant leur bouche. En quelques heures, le mouchoir devient noir. Un habitant a ainsi expliqué :

La pollution vous rentre dans les yeux et ça pique souvent. C’est parfois même intenable.

Une situation dramatique

L’OMS place la ville de Kanpur en tête des quinze villes les plus polluées au monde. Quatorze d’entre elles sont en Inde. Les habitants meurent souvent à cause de la pollution de l’air. D’ailleurs, Anand Kumar, médecin à l’hôpital thoracique Murati Lal, observe une augmentation du nombre de patients d’années en années :

Plus de 50% de ces patients, et peut-être davantage, arrivent avec des problèmes respiratoires. La gravité des cas empire. Nombre de ceux qui se remettaient en un jour ou deux ont maintenant besoin de journées entières et de médicaments beaucoup plus puissants. Les enfants de moins de cinq ans souffrent aussi beaucoup.

Quel avenir pour cette ville ?

Dans cette ville, on ne trouve plus d’arbre, et la circulation automobile est omniprésente. Les embouteillages paralysent la ville durant des heures. En outre, la ville est célèbre pour sa gigantesque industrie du cuir et ses chaussures. C’est donc un centre industriel important. La situation est dramatique et les habitants commencent à craindre pour l’avenir de leurs enfants.

Ceux qui le peuvent fuient le centre-ville, mais malheureusement, c’est impossible pour la plupart d’entre eux qui sont contraints de vivre dans cet environnement extrêmement pollué. Tant que les autorités ne mettront rien en œuvre, la situation ne pourra malheureusement pas changer.