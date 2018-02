Les crypto-monnaies ont un impact environnemental

Ce sont des spécialistes néerlandais du site Digiconomist qui ont tiré la sonnette d’alarme. Ils ont en effet rappelé que les crypto-monnaies consommaient énormément d’électricité pour leur fonctionnement et leur sécurisation. Les chiffres sont en effet très impressionnants ! D’après leur étude qui date du 2 janvier 2018, les crypto-monnaies consomment 36 térawattheures par an. Un chiffre qui correspond à la dépense en électricité de 3.4 millions de foyers aux Etats-Unis. Pour avoir une idée de l’importance de cette consommation électrique, sachez que cela correspond à 0.16% de la production électrique mondiale.

Un véritable cercle vicieux

Le problème, c’est que le phénomène va s’amplifier avec le succès de la crypto-monnaie. En effet, plus les cours seront en hausse, plus la consommation électrique sera importante. Et vice-versa. L’effet ayant un léger retard, imaginez quelle sera la consommation électrique liée au Bitcoin quand on sait que sa valeur a été multipliée par 14 l’année dernière. C’est d’ailleurs pour cette raison que les spécialistes sont inquiets.

Les prévisions sont pessimistes puisque les chercheurs à l’origine de cette étude affirment qu’il y aura cette année une consommation oscillant entre 70 et 100 térawattheures à cause de la monnaie virtuelle. Ce qui équivaut à la consommation annuelle d’un pays comme la Belgique.

Et oui, les crypto-monnaies ont également un impact environnemental important que l’on a malheureusement tendance à oublier…