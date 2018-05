Carrefour : 227 magasins de proximité menacés et 2100 emplois en jeu

L’enseigne Carrefour devrait fermer 227 magasins d’ici cet été, faute de repreneurs. Ces magasins de proximité ne sont pas assez rentables.

2100 emplois sont en jeu

C’est par une note confidentielle publiée par Midi Libre, que l’information a été divulguée. Le Journal Midi Libre a eu accès a un document de la direction de l’enseigne à la Direccte (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) qui affirme que sur les 273 magasins de proximité de l’enseigne menacés de fermeture, la plupart, soit 227 surfaces commerciales, n’ont toujours pas trouvé preneur. Malgré de nombreux investissements, ces magasins de proximité ne sont pas assez rentables pour l’enseigne Carrefour.

Seuls 45 magasins font l’objet d’une offre de reprise

La CGT redoute plus de 1000 licenciements et estime que la direction veut favoriser ses actionnaires.

Il y a des magasins qui ont peut-être 20 ou 30% de rentabilité

explique le délégué syndical Philippe Allard.

Mais ça ne leur suffit pas. Ils veulent des rentabilités encore plus importantes pour dégager du cash pour les actionnaires

Carrefour a déclenché un Plan de sauvegarde de l’emploi en avril dernier. Chaque salarié se verra proposer d’ici l’été trois offres d’emplois et Carrefour annonce par ailleurs que 76 salariés ont, d’ores et déjà, été “reclassés en interne” et “240 candidatures sont en train d’être étudiées”.

Les principales régions concernées par ses “futures” fermetures sont : le Nord avec 59 magasins, l’Est avec 46 et le Sud avec 36. Malheureusement, Carrefour ne se fait pas d’illusion

Si nous n’avons pas beaucoup d’offres de reprises c’est bien que la situation économique des magasins n’étaient pas bonne

Ces magasins perdaient annuellement en cumul aux alentours de 100 millions d’euros.