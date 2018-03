YouTube : Le fils de Carla Bruni et de Raphaël Enthoven victime d’injures antisémites

Le fils de la chanteuse Carla Bruni et du philosophe Raphaël Enthoven a été victime d’injures répétées à caractère antisémite. Leur fils Aurélien est connu par de nombreux internautes pour ses publications sur YouTube. Le jeune homme a récemment réalisé et publié une vidéo de « debunkage » du racisme avec le youtubeur Penseur Sauvage. Depuis cette publication, le 06 mars dernier, il est la cible d’insultes et de menaces de nature antisémite.

Le jeune Youtubeur victime d’injures antisémites

Cette vidéo de près de 25 minutes a donc été publiée sur le compte YouTube « Motorsport Gigantoraptor », le 6 mars dernier, par Aurélien Enthoven. Le jeune homme, âgé de 17 ans, a notamment démontré que « les races n’existent pas ». Aurélien Enthoven compte plus de 35 000 abonnés avec ce compte qu’il gère avec un autre Youtubeur. La majorité de ses vidéos portent « principalement sur la théorie de l’évolution, la zoologie, la paléontologie et le scepticisme ». Il a notamment entamé via ces vidéos une « croisade contre l’anti-évolutionnisme, la désinformation et le complotisme ».

Le fils de Carla Bruni victime du tribunal du net et de commentaires odieux

Raphaël Enthoven a donc vivement dénoncé, ce dimanche sur Twitter, les « attaques antisémites d’une violence absolue » dont est victime son fils depuis cette récente vidéo. Une multitude de commentaires injurieux, haineux et antisémites ont été publiés sous la vidéo ou à son sujet. Aurélien Enthoven a, lui-même, fait des captures d’écran de certains messages devant la violence des propos tenus. D’autres commentaires insultants ont même été publiés sur Twitter par des internautes proches de la facho sphère.

Pour avoir réalisé (en collaboration avec @Penseursauvage) une excellente vidéo sur le "Racisme", le youtubeur @MGigantoraptor (aka Aurélien Enthoven) fait l'objet d'attaques antisémites d'une violence absolue.

Leurs auteurs s'en repentiront. #nerienlaisserpasser pic.twitter.com/fHjKjvwlGj — Raphaël Enthoven (@Enthoven_R) March 11, 2018

Tolérance zéro pour les racistes et les antisémites. La @_LICRA_ ne laissera rien passer. Le site vomitif « démocratie participative » doit être interdit. La haine antisémite n’est pas une opinion, c’est un délit. @DILCRAH @FPotier_Dilcrah https://t.co/2cSElGnwTW — LICRA (@_LICRA_) March 11, 2018

Attaques immondes d’antisémitisme, de sexisme, de bêtise.

S’en prendre aux enfants pour atteindre les parents: méthode inqualifiable et inacceptable !

Soutien à @MGigantoraptor

Cc @DILCRAH https://t.co/sjRDNCfgSA — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) March 11, 2018

