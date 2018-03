La vidéo impressionnante d’un avion russe ayant déchargé 3 tonnes de lingots d’or par mégarde

L’aéroport de Iakoutsk dans la région russe de Sibérie centrale a été témoin d’une scène hallucinante ce jeudi 15 mars 2018. En effet, un avion transportant plus de 9 tonnes de lingots a perdu son inestimable cargaison au décollage.

Une piste recouverte d’or

Comme le montre la vidéo au-dessus publiée par 20 minutes , la piste de décollage de l’aéroport de Iakoutsk s’est retrouvée couverte d’or. L’avion de la compagnie Nimbus a visiblement eu un problème technique au moment du décollage puisqu’il a laissé s’échapper une bonne partie des 9 tonnes de lingots stockés à l’intérieur.

La compagnie minière russe qui avait affrété cet avion est donc en bien mauvaise posture ! Toutefois, selon une annonce du ministère de l’Intérieur rendue publique par l’agence TASS :

Pour l’instant, nous avons retrouvé 172 lingots d’un poids total d’environ 3,4 tonnes.

Une bien maigre consolation puisqu’il manque toujours plusieurs dizaines de millions d’euros de lingots à retrouver dans la neige sibérienne. Des agents on également inspecté l’appareil, qui a dû atterrir aussi vite qu’il avait décollé, et ont remarqué un trou au niveau de la soute. L’incident aurait ainsi été provoqué par un problème de fixation, à cause duquel le stock très lourd de lingots s’est échappé en traversant la carlingue.